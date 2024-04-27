Передача активов Ariston и BSH Hausgerate «Газпрому» не понравилась ЕС ЕС призвал РФ отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate

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Брюссель призвал Москву пересмотреть решение о временной передаче в управление АО «Газпром бытовые системы» активов российских «дочек» немецкой компании BSH Hausgerate и итальянской Ariston. Внешнеполитическая служба Евросоюза распространила соответствующее заявление.

Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями, — говорится в документе.

Самые известные марки в России немецкого концерна BSH Hausgerate GmbH — Bosch и Siemens. Ariston, принадлежащая концерну Indesit Company, продает крупную бытовую технику. «Газпром бытовые системы» — дочерняя компания «Газпрома», производящая бытовые газовые и электрические плиты. Дочерние предприятия Ariston и BSH Hausgerate во временное управление она получила указом президента РФ Владимира Путина.

В Москве ранее пригрозили «отзеркалить» решение Вашингтона изъять замороженные в США российские деньги. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал принять симметричные меры, намекая на ответную конфискацию замороженных в России западных активов. В Кремле пообещали оспорить решение Вашингтона в международных судах.

Палата представителей США на внеплановой сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Речь идет о $5 млрд, уточнил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.