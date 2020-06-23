Елизавета II в Instagram показала убранство Букингемского дворца

https://static.news.ru/photo/079734e8-b520-11ea-93a4-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II провела виртуальный рум-тур по Букингемскому дворцу. Фотографии резиденции изнутри появились в аккаунте королевской династии.

Экскурсия прошла в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки. Обычно королевская семья приглашает посетителей во дворец летом.

Подписчики династии увидели Белую гостиную, в которой находится люстра с золотыми подсвечниками и пианино с позолотой, изготовленное по личному заказу королевы Виктории в 1856 году. В гостиной есть секретный вход, спрятанный за зеркалом и шкафом.

theroyalfamily/instagram.com

Комната используется как приёмная для королевы и членов королевской семьи, чтобы собираться до официальных мероприятий, — сообщается в подписи к снимку.

Фолловеры увидели и Тронный зал с двумя красными стульями из резного и позолоченного бука, тронами королевы и принца Филиппа.

theroyalfamily/instagram.com

Это стулья, которые использовались для коронации королевы в 1953 году, — поясняется в подписи к фото.

Также в аккаунте королевской семьи в течение суток можно увидеть бальный зал, дворцовую картинную галерею и позолоченную винтовую лестницу, стены рядом с которой украшены портретами членов королевской семьи.

Как писал NEWS.ru ранее, в субботу, 13 июня, королева Великобритании Елизавета II отпраздновала свой официальный день рождения. Ей исполнилось 94 года. Однако в этом году из-за коронавируса церемония продлилась всего 20 минут и обошлась без парада и тысяч гуляющих жителей. Местом празднования стал Виндзорский замок, где Елизавета II и её супруг, 99-летний принц Филипп, самоизолировались в начале марта.