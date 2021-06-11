Эксперты сообщили об «огромном богатстве» Елизаветы II

https://static.news.ru/photo/350235c0-cc0a-11eb-892d-96000091f725_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II, вероятнее всего, связана с одним из крупнейших агентств по недвижимости The Crown Estate. Она обладает огромным богатством, поскольку сумма активов компании превышает $17 млрд. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

The Crown Estate владеет недвижимостью в Лондоне и по всей территории страны. В частности, агентству принадлежат замки, крупные коттеджи, сельскохозяйственные угодья с лесами и торговые центры. Компания имеет право собственности на офшорную коммерческую недвижимость. К примеру, это может касаться установки ветряных мельниц.

Всю свою прибыль компания ежегодно передаёт правительству Великобритании. Королеве и её семье в качестве суверенного гранта идёт примерно 25%. Именно это является , как сообщают германские журналисты, прямым доказательством связи Елизаветы II и The Crown Estate.

Ранее стало известно, что королева Великобритании не держит зла на внука. Специализирующийся на статьях о королевской семье колумнист The Daily Mail Ричард Иден (Richard Eden) со ссылкой на конфиденциальный источник при дворе заявил, что Елизавета II решила помириться с принцем Гарри.

Источник выяснил, что королева ждёт внука на открытие памятника принцессе Диане. Несмотря на его громкие слова о воспитании и расизме в королевской семье, Елизавета II открыта к общению.