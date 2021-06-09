16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Елизавета II решила помириться с принцем Гарри

10:55, 09 июня 2021
Елизавета II Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании не держит зла на внука. Специализирующийся на статьях о королевской семье колумнист Daily Mail Ричард Иден (Richard Eden) со ссылкой на конфиденциальный источник при дворе заявил, что Елизавета II решила помириться с принцем Гарри.

Источник выяснил, что королева ждёт внука на открытие памятника принцессе Диане. Несмотря на его громкие слова о воспитании и расизме в королевской семье, Елизавета II открыта к общению. Отмечается, что королева уже пригласила Гарри отобедать с ней в Виндзорском замке, когда тот прибудет из США в Великобританию.

Вместе с принцем Уильямом Гарри планирует открыть памятник принцессе Диане 1 июля. Эту встречу называли главным шансом для примирения братьев. Напомним, что после переезда Гарри в США и нескольких скандальных интервью атмосфера в королевской семье накалилась.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили не посещать Великобританию в июне. Судя по всему, супруги отказались ехать на день рождения королевы.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео