https://static.news.ru/photo/434ddd28-c8f9-11eb-9618-96000091f725_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании не держит зла на внука. Специализирующийся на статьях о королевской семье колумнист Daily Mail Ричард Иден (Richard Eden) со ссылкой на конфиденциальный источник при дворе заявил, что Елизавета II решила помириться с принцем Гарри.

Источник выяснил, что королева ждёт внука на открытие памятника принцессе Диане. Несмотря на его громкие слова о воспитании и расизме в королевской семье, Елизавета II открыта к общению. Отмечается, что королева уже пригласила Гарри отобедать с ней в Виндзорском замке, когда тот прибудет из США в Великобританию.

Вместе с принцем Уильямом Гарри планирует открыть памятник принцессе Диане 1 июля. Эту встречу называли главным шансом для примирения братьев. Напомним, что после переезда Гарри в США и нескольких скандальных интервью атмосфера в королевской семье накалилась.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили не посещать Великобританию в июне. Судя по всему, супруги отказались ехать на день рождения королевы.