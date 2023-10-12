Эксперт Шорников: Молдавия готовится к вооруженному конфликту с Россией

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников заявил, что власти Молдавии ведут подготовку к вооруженному конфликту с Россией. По его словам, которые приводит РИА Новости, президент страны Майя Санду ставила своей целью вытеснение российского военного присутствия из региона, продолжением чего стала подготовка к военному противостоянию с соседним государством.

Среди целей Санду изначально было вытеснение российского военного присутствия из региона. Это особо не скрывалось, она обозначила свою позицию в первом же интервью после своей победы на президентских выборах. Но то, что она делает сейчас, — это прямая подготовка Молдовы к вооруженному конфликту с Россией, — сказал Шорников.

Шорников отметил, что именно стратегическое партнерство с НАТО в перспективе может вывести Кишинев на агрессивные действия в отношении российских миротворцев на Днестре. Но этому, по его словам, будут предшествовать «зачистки» во внутриполитической жизни страны — будут подавлены любые пророссийские силы.

5 октября Европарламент принял резолюцию о начале официальных переговоров с Молдавией по вопросу о членстве в Евросоюзе. В поддержку документа проголосовали 448 парламентариев, 45 — против, еще 43 воздержались. Согласно резолюции, диалог с Кишиневом должен начаться до конца текущего года.