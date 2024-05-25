Экс-священник признался в сотнях случаев изнасилования мальчиков Французский экс-священник получил срок за сотни случаев насилия над мальчиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французский экс-священник Оливье де Ситиво приговорен к 17 годам лишения свободы за сотни случаев насилия и сексуальных домогательств мальчиков, передает телеканал BFMTV. Отмечается, что суд присяжных департамента Луаре рассматривал эпизоды насилия с 1990 по 2002 год.

В субботу, 25 мая, суд присяжных Луаре приговорил бывшего священника Оливье де Ситиво к 17 годам лишения свободы за случаи насилия и сексуальных домогательств. Обвиняемый безоговорочно признал сотни случаев насилия и сексуальных домогательств по отношению к молодым мальчикам на протяжении более чем десяти лет, — сообщает канал.

У 64-летнего осужденного не будет права на УДО в течение 10 лет. Известно, что с 1990 по 2002 год де Ситиво служил священником в церкви Сен-Патерн в Орлеане.

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