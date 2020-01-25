https://static.news.ru/photo/6d0e02e4-3fa9-11ea-b5a7-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Леонид Кравчук предположил развитие взаимоотношений между Киевом, Донбассом и Крымом.

По мнению политика, Донбасс сможет вернуться под контроль государства самостоятельно. Во взаимоотношениях с Крымом Украине нужен другой подход.

Дело в том, что Донбасс они ещё не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной, — цитирует Кравчука РИА Новости.

Первый президент заявил о необходимости работы на идею мира. Он считает, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский работает в правильном направлении.

Сегодня Крым в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу, — говорит политик.

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ) Рефат Чубаров пообещал в эфире одного из украинских телеканалов пересечь границу с Крымом вместе со сторонниками. Михаил Шеремет заявил, что на полуострове готовы встретить и «остудить пыл» участников марша.