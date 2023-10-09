Азаров: с начала пути в ЕС более 50% украинцев оказались за чертой бедности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Азаров

С момента «начала пути» Украины в Европу число граждан страны, которые живут за чертой бедности, выросло и составляет уже более половины населения, сообщил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр Николай Азаров. По его словам, до «похода» в ЕС украинцы жили значительно лучше.

После Евромайдана и с момента «начала пути» в Европу <...> больше половины населения живет за чертой бедности. Очевидно, что до «похода» в ЕС украинцы жили значительно лучше, — заявил Азаров.

За это время, отмечает он, тарифы на Украине выросли в девять раз, гривна девальвировала почти в пять раз, а цены выросли в четыре раза.

Ранее Азаров предрек Украине много трагедий в ближайшие месяцы. По его словам, это будет связано с политическими играми киевских властей. Поэтому, считает он, простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в «грязной политической игре киевского режима».

До этого The Wall Street Journal писал о надвигающемся на Украине демографическом кризисе, где уровень рождаемости может достичь мирового минимума. По данным издания, количество новорожденных за первое полугодие 2023 года упало на 28% по сравнению с аналогичным периодом до начала конфликта. Это стало наибольшим спадом с момента получения Украиной независимости в 1991 году.