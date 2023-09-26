Украине предрекли рекордное падение рождаемости WSJ: рождаемость на Украине может упасть до самого низкого уровня в мире

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Демографический кризис на Украине представляет собой серьезную угрозу, уровень рождаемости может достичь мирового минимума, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, количество новорожденных за первое полугодие 2023 года упало на 28% по сравнению с аналогичным периодом до начала конфликта, что стало наибольшим спадом с момента получения Украиной независимости в 1991 году.

Отмечается, что уже до этого Украина имела самый низкий уровень рождаемости в Европе. Теперь же демографы страны прогнозируют, что этот показатель может стать самым низким в мире, что ускорит сокращение населения.

Демограф из Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун считает, что ситуация представляет огромную угрозу для страны. Также он отметил, что важным вопросом остается то, как люди будут вести себя после завершения боевых действий и вернутся ли они из-за границы. По его мнению, в наихудшем случае население Украины может сократиться до менее чем 30 миллионов человек в ближайшие два десятилетия.

Недавно заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у Украины отчетливо виден вектор распада. В своей записи он отметил, что подконтрольное Киеву население страны на данный момент составляет 19,7 миллиона человек, в то время как 17,9 миллиона украинцев находятся за пределами государства. Зампред Совбеза подчеркнул, что в 2001 году на Украине проживало 48,5 миллиона, а это значит, что численность населения сократилась более чем на 40%.