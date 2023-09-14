Экс-премьер Украины раскритиковал Киев за миллиардные траты на ПВО Экс-премьер Украины Азаров осудил Киев за потраченные на ПВО миллиарды гривен

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс Patriot

Бывший премьер-министр Украины Дмитрий Азаров сообщил в своем Telegram-канале, что осуждает власти страны за большие траты на системы ПВО. По его словам, количество действительно поставленных систем меньше того, сколько закупали власти. Такая же ситуация складывается с боеприпасами.

К примеру, в установке (ПВО. — NEWS.ru) должны быть четыре ракеты, а их по факту три, но по бумагам четыре. Потом списывали все четыре при налете «Гераней» или «Калибров», а кто-то покупал себе новую квартиру в Париже, — написал Азаров.

Он отметил, что нередко поступали пустые коробки без закупленных ранее боеприпасов, при этом чиновники могли закрывать на это глаза. Он добавил, что, по скромным подсчетам, на этих закупках украли более сотни миллиардов гривен (около 2,5 трлн рублей).

Ранее сообщалось, что коррумпированность властей Украины ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе. При этом посольство США на Украине уже изучило изложенные в обзоре рекомендации и согласилось с целесообразностью предложенных мер.

До этого конгрессмен-республиканец Эндрю Оглс призвал ограничить военную помощь Украине до момента, пока президент США Джо Байден не ответит, не передается ли финансирование и оружие, которое поставляет Киеву Вашингтон, неонацистским формированиям.