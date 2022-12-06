Экс-министра экономики Словакии обвинили в особо тяжких преступлениях Экс-министра экономики Словакии Сулика обвини в злоупотреблении полномочиями

Фото: Vaclav Salek/CTK/Global Look Press

Рихард Сулик

Бывшего министра экономики Словакии Рихарда Сулика подозревают в нарушении служебных обязанностей по управлению чужим имуществом и злоупотреблением полномочиями, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Чиновник собирался занять территорию Валалики (Кошицкого края), где компания Volvo хотела построить свой завод, коммерческим предприятием «Валаликский индустриальный парк». Это повлекло бы ущерб для государственной казны в €85 млн. Сам Сулик не знал о возбуждении уголовного дела до прошлой недели. Вменяемые ему обвинения считаются в Словакии особо тяжкими преступлениями. Представитель полиции Словакии Михал Сейф отказался давать комментарии.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве в отделе криминальной полиции регионального управления в Братиславе, но, учитывая, что процессуальная ситуация на данный момент не позволяет этого сделать, мы не будем давать дальнейших комментариев по этому вопросу, — заявил Сейф.

Генеральный инспектор Агентства по международному развитию США (USAID) ранее начал расследование дела о возможном мошенничестве в отношении трех украинских неправительственных организаций. Об этом говорилось в сообщении ведомства. Там уточнили, что все три НПО связаны с двумя гражданами Украины и все они были дисквалифицированы за нарушение правил получения субсидий.