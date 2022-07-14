Екатерина как альтернатива Ильичу Памятники — это связь с реальной историей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из Херсонской области пришла благая весть. Местные власти решили не восстанавливать памятник Владимиру Ульянову-Ленину, а использовать «свято место» для установки монумента Екатерине Великой.

Конечно, этот эпизод, который способен перерасти в тенденцию, можно воспринимать по-разному. Особенно на фоне отчаянных прогнозов небезызвестного Арестовича, утверждающего ни много ни мало, что Кремль уже на 101% готовится к сдаче Херсона. А там памятники ставят, система муниципальной власти налаживается, паспорта российские раздают. И в ответ на свои пророчества «Люся» получает нечто лексически производное от названия южного города.

Но нам интересен иной аспект проблемы. Действительно, Луганская, Донецкая и Херсонская области после ликвидации (или скорее переформатирования) Российской империи усилиями Владимира Ильича сразу вошли в состав искусственно образованной республики — Советской Украины. Об этом неоднократно напоминал и Владимир Путин. Тем более что Крым и Херсон образовывали до революции единую имперскую Таврическую губернию. А потому Никита Хрущев в 1954 году дополнительно отдал Украине и Крым. Так что исторически у граждан нынешних новых образований нет никаких оснований испытывать особый пиетет к «вождю народа», решавшему судьбы миллионов исходя из классово-пролетарской целесообразности. А потому, как говорится, что с пьедестала упало, то пропало.

Другое дело — Екатерина Великая и ее соратники, усилиями которых сначала были отвоеваны и защищены пустовавшие плодородные земли Новороссии, а затем ударными темпами и освоены. Недаром впервые президент на торжествах 9 мая упомянул среди великих полководцев и Григория Потемкина, которого советская историография выставляла исключительно казнокрадом и авантюристом. Достаточно сказать, что осмеянные потемкинские деревни, ставшие внушаемым синонимом показухи и халтуры, на деле были удивительной операцией по дезинформации противника. Тех самых «западных партнеров», что и тогда были крайне недовольны новыми выгодными территориальными приобретениями России и которые 200 лет назад вели против нашей страны гибридную войну. А тут им во время поездки с Екатериной II на юг ясно показали, что херсонские и крымские земли освоены и Россия оттуда никуда не уйдет.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Памятник Екатерине II на площади Островского

Памятники ведь весомая и зримая история. Они побуждают к ее изучению. Для нас в нынешних условиях это еще и демонстрация исторической преемственности. Недаром укронацики вели с «неправильными монументами» беспощадную борьбу на уничтожение, поскольку они не вписывались в искусственно создаваемую историю о великих древних украх и их арийской исключительности.

Теперь пришло время исторической правды, время ее очистки от идеологических и конъюнктурных наслоений. Памятники Екатерине II и Потемкину в Крыму уже стоят. Теперь приходит время и Херсонской губернии. Кстати, в городе есть чудом сохранившийся монумент Григорию Потемкину. Установлен он был в честь основателя города-крепости в 1836 году. Большевики его оперативно снесли. В 2003 году он был восстановлен, но в послемайданную эпоху был объектом многократных вандальных покушений.

Но теперь, будем надеяться, отлитую в бронзе историю пересмотреть никому не удастся.