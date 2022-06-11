ЕК даст заключение по заявке Украины на членство в ЕС на следующей неделе

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Еврокомиссия предоставит Украине заключение по заявке на членство в ЕС совсем скоро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев. По ее словам, документ будет готов к концу следующей недели, однако уже сейчас можно сказать, что Киеву потребуется доработать законодательство в нескольких сферах, передает украинская интернет-газета «Страна».

Ещё остаётся работа... Вы много сделали для обеспечения верховенства права. Нужно ещё усилить законодательство, касающееся борьбы с коррупцией. И ещё улучшить работу администрации, чтобы обеспечить работу бизнеса, — заявила фон дер Ляйен.

Политик отметила, что Украине потребуется провести ряд экономических и законодательных реформ. Фон дер Ляйен считает, что в страну после вступления в ЕС начнется туристический поток, способный приносить большие средства в бюджет, которые нужно защитить. Кроме того, глава ЕК указала на то, что Киеву предстоит работать над собственной инвестиционной привлекательностью.

По словам фон дер Ляйен, вопрос о кандидатском статусе для Украины будут принимать 23-24 июня. На заседаниях рассмотрят выводы, сделанные Еврокомиссией после визита в Киев на этой неделе.

9 мая Киев передал Еврокомиссии предварительно заполненную вторую часть анкеты-опросника, необходимую для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Первую часть опросника Украина направляла 19 апреля.