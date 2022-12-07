ЕК анонсировала девятый пакет антироссийских санкций Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против РФ, в который войдут 200 физлиц и три банка

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Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн анонсировала девятый пакет санкций ЕС против России, в который войдут три новых российских банка и около 200 физлиц и компаний. В своем Twitter-аккаунте она опубликовала видео, в котором рассказала о том, что под санкции также попадут предприятия ВПК, депутаты Госдумы, а также сенаторы, министры, члены партий и представители региональных властей РФ.

Мы предлагаем ввести санкции против трех новых российских банков, в том числе полный запрет на транзакции в отношении Всероссийского банка развития регионов, — сообщила фон дер Ляйен.

Кроме того, члены ЕК предложили ввести дополнительные ограничения против российского энергетического сектора. По словам фон дер Ляйн, под рестрикции может попасть горнодобывающая отрасль РФ.

Мы также предлагаем дополнительные экономические меры против энергетического и горнодобывающего секторов России, в том числе запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность, — подчеркнула глава ЕК.

Вдобавок к этому ЕК также предложила обложить санкциями четыре российских телеканала.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции против РФ наносят очевидный вред европейским странам. По его мнению, отрицать это «непрофессионально». Так Песков прокомментировал недавнее заявление немецкого канцлера Олафа Шольца об эффективности санкций против России.