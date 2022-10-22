Мелони приведена к присяге в качестве нового премьера Италии

Фото: Piero Tenagli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони

Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Италии в ходе церемонии в президентском Квиринальском дворце в Риме. Вместе с ней к присяге приводятся 24 министра, из которых шесть женщин. В новый состав кабмина страны также вошли представители партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия». Партии входят в правоцентристскую коалицию, победившую на парламентских выборах 25 сентября.

21 октября Мелони приняла мандат на формирование нового правительства страны от действующего президента Серджо Маттареллы. Она стала первой женщиной — премьер-министром в истории итальянского государства.

Итальянская правоцентристская коалиция, лидером которой является Мелони, одержала победу на выборах в итальянский парламент. С победой ее поздравила лидер фракции французского парламента «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политик подчеркнула, что «народ Италии избрал суверенное правительство».