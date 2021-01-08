Джонсон пожаловался на максимальную загруженность больниц

https://static.news.ru/photo/ffd4c018-527c-11eb-b473-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что система здравоохранения Соединённого Королевства испытывает сейчас беспрецедентную нагрузку за всё время пандемии коронавируса. Он призвал британцев оставаться дома.

Наши больницы находятся под большим давлением, чем когда-либо с начала пандемии, а уровень инфицирования продолжает стремительно расти. Внедрение вакцины вселило в нас новую надежду, но сейчас крайне важно оставаться дома, защищать Национальную службу здравоохранения и спасать жизни,— написал он в Twitter.

Our hospitals are under more pressure than at any other time since the start of the pandemic, and infection rates continue to soar at an alarming rate.



The vaccine rollout has given us renewed hope, but itâs critical for now we stay at home, protect the NHS and save lives. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 9, 2021

Накануне в Великобритании от COVID-19 умерли 1325 человек, это рекордный для страны показатель с начала пандемии. Всего от этой инфекции здесь погибли больше 75,5 тысячи человек. Общее число заражений коронавирусом в стране достигло 2,9 млн человек.

Как писал NEWS.ru, днём ранее мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы переполнения больниц пациентами с коронавирусной инфекцией. По его словам, каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19 и если немедленно не принять меры, служба здравоохранения может «перегреться».

5 января в Великобритании был установлен антирекорд по количеству выявленных за стуки случаев заболевания COVID-19. По данным правительства, в стране за 24 часа заболели более 60 тыс. человек.

4 января Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Локдаун продлится как минимум до середины февраля.