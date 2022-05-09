Джонсон назвал героическими усилия советского народа в годы ВОВ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / Фото Mihkel Maripuu via imago-images.de

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает важным чтить память советских граждан, которые отдали жизнь во время Великой Отечественной войны. В интервью газете Evening Standard он назвал героическими усилия советского народа в годы войны с нацистской Германией и её коллаборантами.

Россияне [поступают] правильно, отмечая свою героическую роль в деле [нанесения] поражения нацизму, — сказал он.

Комментируя российскую военную операцию на Украине, Джонсон заявил, что Россия оказалась в ситуации, из которой нельзя выйти победителем.

Премьер Великобритании 8 мая поздравил британцев с днём окончания Второй мировой войны и заявил о необходимости продолжать оказывать поддержку Украине.

Ранее Борис Джонсон заявил, что его страна будет увеличивать поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев будет в этом нуждаться.