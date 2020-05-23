Число жертв коронавируса в Великобритании увеличилось на 118

Число жителей Великобритании, умерших от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), за последние сутки увеличилось на 118, рассказал премьер-министр страны Борис Джонсон. Общее количество летальных исходов достигло 36 793.
Новых случаев заражения зарегистрировали 2409. За всё время пандемии медики зафиксировали 259 559 заболевших,
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.
В РФ, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самый высокий показатель смертности в выходные дни, когда диагностические лаборатории работают менее интенсивно, зафиксирован в Бразилии. Там за сутки зарегистрировали 965 летальных исходов.
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