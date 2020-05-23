Число жертв коронавируса в Великобритании увеличилось на 118

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Число жителей Великобритании, умерших от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), за последние сутки увеличилось на 118, рассказал премьер-министр страны Борис Джонсон. Общее количество летальных исходов достигло 36 793.

Новых случаев заражения зарегистрировали 2409. За всё время пандемии медики зафиксировали 259 559 заболевших, пишет РИА Новости. Показатели смертности в выходные чаще всего ниже. Это связано с работой системы оповещения не в полную силу.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.

В РФ, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самый высокий показатель смертности в выходные дни, когда диагностические лаборатории работают менее интенсивно, зафиксирован в Бразилии. Там за сутки зарегистрировали 965 летальных исходов.