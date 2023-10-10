Два высших офицера польской армии подали в отставку Глава Генштаба Польши и оперативный командующий армией страны подали в отставку

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Анджей Дуда и Раймунд Анджейчак

Глава Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооруженными силами республики генерал Томаш Пиотровский сложили свои полномочия, сообщает Polsat. О причине их ухода с должностей не сообщается. В польских СМИ предполагают, что поводом для этого стал инцидент в декабре 2022 года, когда под городом Быдгощ были найдены обломки ракеты «воздух — земля», полет которой силы ПВО этой страны зафиксировать не смогли.

Уведомление об уходе в отставку подал генерал Томаш Пиотровский. Каждый военнослужащий имеет право это сделать. Господин генерал воспользовался таким правом, — говорится в сообщении.

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку 31 августа. Он руководил оборонным ведомством страны на протяжении четырех лет и запомнился активной поддержкой Украины. В частности, он принимал решения о передаче Киеву британских танков Challenger 2 и бронебойных боеприпасов с обедненным ураном.

В начале октября Кевин Маккарти, занимающий пост спикера палаты представителей Конгресса США с 7 января 2023 года, заявил о готовности оставить должность после голосования Демократической партии. При этом политик признался, что продолжит борьбу за «американское общество».