Два украинских офицера сбежали в Польшу во время учений

Два украинских офицера сбежали в Польшу во время учений Пленный Кальновский заявил, что два офицера ВСУ сбежали в Польшу во время учений

Во время подготовки на полигоне во Львовской области два украинских офицера использовали увольнительные для побега в Польшу, сообщил ТАСС сдавшийся в плен лейтенант стрелкового батальона Владимир Кальновский. По его словам, массовые случаи дезертирства связаны с нежеланием украинских военных участвовать в боевых действиях.

Нас отправили во Львовскую область на полигон, где мы проходили офицерские курсы. Даже тогда двое сбежали в Польшу — взяли увольнительные и умудрились сбежать, — рассказал пленный военнослужащий.

Кальновский, сдавшийся российским войскам в Харьковской области, пояснил, что власти Украины проводят тотальную мобилизацию. Они не учитывают ни военный опыт, ни желание призывников.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии. По его словам, они не скрывают неприязни к подчиненным и их нужно «вылавливать». Климишевский напомнил, что те употребляли фразы из разряда, что участие в боевых действиях — «путь в один конец».