https://static.news.ru/photo/72c7643c-cc68-11e9-bd83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia

Президент Польши Анджей Дуда в интервью рассказал, что Советский Союз и нацистская Германия заключили в 1939 году договор и «захватили» Польшу.

По версии польского лидера, Гитлер и Сталин в пакте Молотова-Риббентропа договорились уничтожить Польшу, а Красная армия, будучи главным союзником Германии, вошла в Польшу в сентябре 1939 года, пишет Bild .

Также, по мнению Дуды, вторая мировая для Польши закончилась в 1989 году, до этого она была «заложником коммунизма» и коммунистический режим казнил поляков вплоть до 1960-х годов.

Президент заявил, что активно поддерживает увеличение немецкого и американского военного контингента в Польше и стремится создать не только «Форт Трампа», но и «Форт Меркель». Дуда призвал западные страны ответить на «агрессивную» политику России.

Как писал News.ru ранее, президент Польши Анджей Дуда подтвердил необходимость сохранения антироссийских санкций. Об этом он заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.