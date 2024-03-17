Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье

Взрыв произошел на территории воинской части в приднестровском Тирасполе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Министерство государственной безопасности ПМР. По данным ведомства, причиной взрыва стала атака беспилотника-камикадзе.

Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны «Клеверного моста», — сказано в сообщении.

По информации МГБ, жертв в результате обстрела не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об угрозе катастрофы в Приднестровье из-за политики Кишинева. При этом военный политолог Александр Перенджиев не исключил, что Молдавия может готовиться к началу агрессивных действий против ПМР на фоне приостановки действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. По его мнению, это происходит по указке Пентагона и НАТО. Перенджиев отметил, что Запад давно собирается открыть второй фронт против России.