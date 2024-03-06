Военный эксперт оценил риск провокации со стороны Молдавии в Приднестровье Политолог Перенджиев не исключил готовящуюся провокацию в Приднестровье

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Молдавия может готовиться к началу агрессивных действий в Приднестровье после приостановки действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), предположил в беседе с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, это происходит по указке Пентагона и НАТО. Перенджиев отметил, что Запад давно собирается открыть второй фронт против России.

До этого Молдавия не пыталась напоминать о себе как о военной державе. Мне кажется, это говорит о том, что Молдавия готовится к агрессивным действиям против Приднестровья. США и НАТО продумывают открыть второй фронт против России. Помимо возможной агрессии в Приднестровье, возможно, снова пытаются раздуть пожар на Южном Кавказе, как это было в 2008 году. Запад пытается оторвать от Россию Армению, это идет быстрыми путями, — сказал Перенджиев.

Военный политолог назвал заявление Кишинева «очередным колокольчиком». Перенджиев напомнил, что соглашения ДОВСЕ с момента выхода России как такого не существует.

Ранее Молдавия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). При этом республика сохраняет возможность возвращения к его реализации позднее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Кишинев будет прислушиваться к мнению жителей Приднестровья, в противном случае в Молдавии разразится катастрофа.