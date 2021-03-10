DPA: Евросоюз готовит новые санкции против российских властей

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Брюссель ведёт подготовку нового пакета санкций против российских властей за серьёзные нарушения прав человека. Они могут быть введены против граждан, которые не попали в предыдущие ограничительные списки.

Европейские власти готовят санкции против людей из РФ, азиатских и африканских стран, передаёт агентство DPA без ссылок на источники. Пакет мер должен быть готов к следующему заседанию глав МИД стран ЕС, которое состоится 10 марта.

Предположительно, санкции будут введены в рамках новой процедуры, которую называют «европейским актом Магницкого». Попавшие под ограничения граждане будут ограничены во въезде в страны Евросоюза, а их активы в ЕС будут заблокированы.

При этом список попавших под санкции и случаи, за которые на них будут наложены меры, будут держаться в секрете до момента вступления ограничений в силу. Таким образом европейские власти хотят предотвратить вывод активов до введения санкций.

5 марта источники Bloomberg сообщили, что возможность новых санкций в адрес Москвы рассматривают и в Лондоне, и в Вашингтоне. Меры могут варьироваться от ограничений против российских олигархов до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва учитывает заявления Вашингтона о возможном введении новых ограничительных мер и разрабатывает сценарии защиты российского бизнеса и интересов граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у России план действий на случай введения таких рестрикций.