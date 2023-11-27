«Доиграемся»: Зеленскому пригрозили военным переворотом Активист Леменов: после скандала с Залужным в Киеве придут к власти военные

Фото: МО Украины

К власти на Украине скоро придут военные, заявил в социальной сети Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ) активист Александр Леменов после высказываний об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, которые цитирует «Страна.ua», в Киеве некоторые забывают, что фронт пока еще не рушится благодаря военным, а не народным депутатам и подобные игры с властью приведут к потере территорий.

В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную <...>. Они доиграются. Мы потеряем еще территории, — констатировал деятель.

Ранее депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, так как он не представил план боевых действий на 2024 год. По ее словам, дискуссия по данному вопросу уже идет среди военнослужащих.

Леменов не единственный, кто негативно отнесся к высказываниям по поводу отставки главкома. Так, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский заявил, что резкая критика в адрес Залужного недопустима. Подобные высказывания во время военного конфликта чреваты серьезными последствиями, констатировал политик.