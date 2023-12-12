«Дочки» Siemens и Volkswagen запросили у Берлина возмещения потерь в России

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Siemens Mobility, железнодорожное подразделение немецкой компании Siemens, а также Volkswagen Bank, дочерний банк автогиганта Volkswagen, подали запросы в правительство Германии на компенсации в связи с потерями, связанными с уходом из России, передает информационное агентство DPA. Представитель Siemens Mobile отметил, что инвестиции компании были защищены инструментом инвестиционных гарантий правительства Германии. Представитель Volkswagen Bank не раскрыл подробностей о поданной заявке.

Из-за убытков в бизнесе с Россией вслед за Winterhall Dea другие компании подали в федеральное правительство заявки на компенсацию. Железнодорожное подразделение Siemens, Siemens Mobile, и Volkswagen Bank подтвердили запуск соответствующих процедур в ответ на запрос DPA, — заявил источник агентства.

В середине ноября бюджетный комитет Германии приостановил обсуждение проекта бюджета на 2024 год. В него были заложены средства, предназначенные для финансовой поддержки Украины. Причиной приостановки обсуждения стало решение Конституционного суда Германии, лишившее правительство ФРГ €60 млрд.

Финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что последние десятилетия экономика Германии существовала в определенном балансе — не показывала высоких темпов роста, но при этом неплохо себя чувствовала. Однако сегодня экономика ФРГ, по его словам, перешла в стадию вялотекущей депрессии.