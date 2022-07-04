Дочь философа Дугина попала под санкции Великобритании

Дочь философа Александра Дугина Дарья попала в санкционный список Великобритании. Тем самым Лондон наложил Дарье запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства. Полный список физ- и юрлиц, попавших под санкции, опубликован на сайте британского правительства.

Наложенные санкции: замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию, — сказано в сообщении.

Дарья Дугина закончила Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова в 2015 году. Она училась на философском факультете. На сайте Lomonosov.msu указано, что Дугина является аспирантом.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании расширили санкционный список в отношении России из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали руководства медиагруппы «Ньюсфронт» и аналитического центра News World International. В Лондоне считают, что издания связаны с «распространением дезинформации» о конфликте на Украине.