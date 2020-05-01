Директор Хитроу заявил о невозможности соблюдения дистанции в аэропортах

https://static.news.ru/photo/f03bfdd6-8bb4-11ea-8e64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Thomas/Global Look Press

Главный исполнительный директор лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кэй сообщил, что аэропорты не смогут обеспечить меры социального дистанцирования. Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции он предложил ввести проверку температуры пассажиров на вылете, использование масок во время полёта, а в аэропорту проводить более тщательную уборку.

Физически невозможно обеспечить социальное дистанцирование с любым числом пассажиров в аэропорту, — заявил он в интервью агентству Press Association.

Аэропорт Хитроу — первый по загруженности в Европе и седьмой в мире, в 2019 году он обслужил 80,8 млн пассажиров. В апреле пассажиропоток Хитроу упал на 97% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом Холланд-Кэй заверил, что финансовая ситуация аэропорта стабильная, денег на счетах хватит, чтобы продержаться без пассажиров ещё год.

Как писал NEWS.ru, европейские страны начинают постепенно снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. И хотя президент Франции Эммануэль Макрон рекомендовал партнёрам по Евросоюзу держать границы закрытыми как минимум до сентября, очевидно, что на определённом этапе авиакомпании возобновят регулярные рейсы. Но полёты в другие города и страны ещё долго будут нести на себе следы социального дистанцирования, а о туризме в ближайшее время, скорее всего, придётся забыть.