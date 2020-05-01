Европейские страны начинают постепенно снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. И хотя президент Франции Эммануэль Макрон рекомендовал партнёрам по Евросоюзу держать границы закрытыми как минимум до сентября, очевидно, что на определённом этапе авиакомпании возобновят регулярные рейсы. Но полёты в другие города и страны ещё долго будут нести на себя следы социального дистанцирования, а о туризме в ближайшее время, скорее всего, придётся забыть.
Как ясно из
При этом даже в случае открытия Шенгенской зоны для держателей краткосрочных виз не стоит ожидать быстрого возобновления туристического потока. Так, Австралия, Германия, Новая Зеландия, Греция и ряд других стран
Представители работающих в Европе авиакомпаний
При этом, как
Часть авиаперевозчиков, например, Alaska Airlines, Easy Jet и Wizz Air либо уже перешли на новые правила, либо собираются это сделать. Самая популярная мера социального дистанцирования в самолётах — оставлять места в среднем ряду сидений пустыми. Но эксперты подчёркивают, что это позволит обеспечить расстояние между пассажирами в 45 см, а вовсе не требуемые два метра. Если чётко следовать правилу двух метров, четырём пассажирам
Тем не менее в некоторых авиакомпаниях считают, что лучше поступать так, чем вообще ничего не делать и терять клиентов из-за страха полётов. Alaska Airlines, например, предлагает своим американским клиентам бесплатно поменять билет, если рейс, по их мнению, слишком загружен. Кроме того, они запускают в самолёт сначала сидящих к хвосте, а потом — в носовой части, чтобы уменьшить контакты между пассажирами. Американские авиакомпании перестали кормить пассажиров, ограничив сервис на борту бутилированной водой.
Авиакомпания Emirates недавно
Чего-то подобного через несколько месяцев можно ожидать и от других авиаперевозчиков, учитывая, что с каждым днём в мире наращивается производство тестов на коронавирус. И условием снятия ограничительных мер Евросоюз ставит их выпуск в больших объёмах.
Если прогноз учёных из Гарварда верен, то путешествия в следующие два года превратятся из приятного времяпрепровождения в набор проверок, тестов, ограничений и огромных очередей, вызванных ими. Не говоря о том, что авиакомпаниям придётся повысить стоимость билетов, чтобы сделать наполовину загруженные рейсы рентабельными.
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