Европейские страны начинают постепенно снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. И хотя президент Франции Эммануэль Макрон рекомендовал партнёрам по Евросоюзу держать границы закрытыми как минимум до сентября, очевидно, что на определённом этапе авиакомпании возобновят регулярные рейсы. Но полёты в другие города и страны ещё долго будут нести на себя следы социального дистанцирования, а о туризме в ближайшее время, скорее всего, придётся забыть.

Как ясно из стратегии Евросоюза по борьбе с COVID-19, вслед за открытием школ, университетов, магазинов и ресторанов последует снятие ограничений на передвижение сначала внутри Шенгенской зоны, а затем и разрешение на въезд из других стран. Точных сроков открытия границ ЕС сейчас никто не берётся называть, однако, как подчеркнул в середине апреля президент Франции Эммануэль Макрон, хорошо бы держать внешние границы на замке до сентября.

При этом даже в случае открытия Шенгенской зоны для держателей краткосрочных виз не стоит ожидать быстрого возобновления туристического потока. Так, Австралия, Германия, Новая Зеландия, Греция и ряд других стран ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну. Причём Сингапур вынудила пойти на такие меры вторая вспышка заболевания, возникшая из-за путешественников уже после того, как страна поборола первую. Британские СМИ сообщают , что на втором этапе снятия ограничений ввести карантин для въезжающих собирается и правительство Соединённого Королевства. Подобные меры практически перекрывают туристические потоки, так как большинство развлекательных поездок ограничиваются как раз двумя неделями.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители работающих в Европе авиакомпаний надеются , что смогут частично возобновить полёты в середине лета. Хотя нет никакой гарантии, что пандемия к этому времени затихнет. При простое более полугода большинству авиаперевозчиков, которые уже запросили многомиллионную финансовую помощь от государств, грозит разорение.

При этом, как подчёркивают учёные из Гарвардского университета, вероятно, меры социального дистанцирования необходимо будет поддерживать до 2022 года. Это означает, что авиакомпании при всём желании не смогут, как и раньше, набивать свои самолёты пассажирами под завязку.

Часть авиаперевозчиков, например, Alaska Airlines, Easy Jet и Wizz Air либо уже перешли на новые правила, либо собираются это сделать. Самая популярная мера социального дистанцирования в самолётах — оставлять места в среднем ряду сидений пустыми. Но эксперты подчёркивают, что это позволит обеспечить расстояние между пассажирами в 45 см, а вовсе не требуемые два метра. Если чётко следовать правилу двух метров, четырём пассажирам понадобится 26 мест, а в случае такой загрузки самолёта поднимать его в воздух будет просто нерентабельно. Полёт будет иметь смысл для авиаперевозчика только при загрузке воздушного судна на 70-90% в зависимости от региона.

Тем не менее в некоторых авиакомпаниях считают, что лучше поступать так, чем вообще ничего не делать и терять клиентов из-за страха полётов. Alaska Airlines, например, предлагает своим американским клиентам бесплатно поменять билет, если рейс, по их мнению, слишком загружен. Кроме того, они запускают в самолёт сначала сидящих к хвосте, а потом — в носовой части, чтобы уменьшить контакты между пассажирами. Американские авиакомпании перестали кормить пассажиров, ограничив сервис на борту бутилированной водой.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания Emirates недавно начала проверять всех пассажиров на коронавирус перед посадкой с помощью экспресс-теста, дающего результат за 10 минут. Проверку в аэропорту Дубая прошли люди, летевшие в Тунис. Правда, в авиакомпании признали, что пока не могут распространить эту практику на все свои рейсы.

Чего-то подобного через несколько месяцев можно ожидать и от других авиаперевозчиков, учитывая, что с каждым днём в мире наращивается производство тестов на коронавирус. И условием снятия ограничительных мер Евросоюз ставит их выпуск в больших объёмах.

Если прогноз учёных из Гарварда верен, то путешествия в следующие два года превратятся из приятного времяпрепровождения в набор проверок, тестов, ограничений и огромных очередей, вызванных ими. Не говоря о том, что авиакомпаниям придётся повысить стоимость билетов, чтобы сделать наполовину загруженные рейсы рентабельными.