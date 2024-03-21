Девятилетний ребенок задушил одиннадцать животных в контактном зоопарке DS: в Нидерландах ребенок задушил одиннадцать животных в зоопарке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девятилетний мальчик устроил массовое убийство животных в контактном зоопарке в Нидерландах, сообщает DailyStar. Он задушил девять кроликов и двух морских свинок.

Сотрудники зоопарка рассказали, что ребенок «не испытывал никаких эмоций» после того, как убил животных голыми руками. По данным издания, мальчик ранее посещал зоопарк под присмотром. В этот раз он пришел один.

Ранее водитель на внедорожнике переехал насмерть бездомную собаку в Краснодаре. На записях с камер видеонаблюдения видно, что автомобилист сделал это намеренно. Очевидцы утверждают, что водитель долго преследовал дворнягу, после чего сбил ее и скрылся с места происшествия. Неравнодушные жители установили его личность и намерены написать на него заявление в полицию.

В Красноярске же полицейские инициировали разбирательство в происшествии с кошкой, которую мужчина сначала выбросил из багажника автомобиля, а потом переехал. Отмечается, что никто из жителей города с заявлением в полицию по данному факту не обращался, но, несмотря на это, информация была зарегистрирована согласно букве закона.

Во вторник, 19 марта, при обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла ручная кенгуру Беннетта по кличке Гранди, которая была любимицей сотрудников Белгородского зоопарка. Там уточнили, что по территории учреждения ударили осколки кассетных боеприпасов, они повредили экзотариум и вольер кенгуру.