Десятилетняя девочка погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке

Десятилетняя девочка погибла во время очередного обстрела Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он написал в своем Telegram-канале, что атаку на мирные кварталы проводили вооруженные формирования Украины (ВФУ).

В Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела ВФУ погибла 10-летняя девочка, — написал мэр.

Мама ребенка поделилась, что девочка была единственной в семье. По ее словам, картина после обстрела была просто ужасающая. Женщина убита горем и задается вопросом, как возможно позволить себе нападать на мирных жителей.

Утром 5 июля вооруженные силы Украины нанеслидва серьезных удара по Ворошиловскому району Донецка. Они применили артиллерию, по своим стандартам схожую с артиллерией НАТО. К текущему моменту известно о том, что погибли три человека. Количество раненых еще только предстоит подсчитать.