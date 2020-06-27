Депутат Верховной рады заявил о «тайном сговоре» Украины с МВФ

https://static.news.ru/photo/6f331456-b83f-11ea-b106-fa163e074e61_660.jpg Вадим Рабинович Фото: vadymrabinovych/facebook.com

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о «тайном сговоре» Украины и МВФ, который направлен на сокращение населения страны.

Он пояснил, что имеет в виду высказывание депутата правящей партии «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что семьи, которые претендуют на материальную помощь от государства, рожают детей «очень низкого качества».

Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна с максимум десятью миллионами населения, они давно это говорят, — привели слова депутата в РИА Новости.

Вадим Рабинович добавил, что это высказывание показывает отношение партии власти к украинцам и доказывает наличие тайного сговора с МВФ. Депутат подчеркнул, что если Галину Третьякову не выгонят после этих слов из партии, то это будет означать, что «план принят на вооружение».

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Верховной рады от фракции «Слуги народа» Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются «дети низкого качества». Она отметила, что зачастую те, кто получает социальную помощь, рожают детей ради выплат. Это приводит к появлению детей «очень низкого качества», которые впоследствии тоже «садятся на выплаты».