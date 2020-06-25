Депутат Рады сообщил об уничтожении Украины и расстрелах на улицах

https://static.news.ru/photo/45e16048-b6ab-11ea-8a1a-fa163e074e61_660.jpg Илья Кива Фото: Александр Тимошенко/facebook.com

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива, представляющий фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил о планах по уничтожению страны и превращению её в «колонию и актив».

По его словам, в рамках реализации этой задачи на территории государства будут проходить агрессивные акции националистов и праворадикалов. Кива заметил, что процесс уничтожения Украины уже запущен. В стране подготовили целую группу боевиков. Парламентарий сказал, что агрессоры «уже завтра» начнут расстреливать украинцев прямо на улицах.

Они входят в определённые организации, такие как «Национальный корпус», средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей. Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путём превращения её в актив и в колонию, — передаются слова депутата на сайте партии.

Кива подчеркнул, что 23 июня радикалы уже совершили попытку нападения на народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Литвиненко. Его политическое объединение противостоит «Оппозиционной платформе — За жизнь». Как добавил Кива, этот инцидент демонстрирует, что на Украине давлению и физическому воздействию подвергаются и представители власти, а не только предприниматели и простые граждане.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Литвиненко подвергся нападению радикалов в Ровенской области Украины. Инцидент произошёл в городе Березное, куда Литвиненко прибыл для того, чтобы встретиться с местными жителями. Полиция предупредила его, что в приёмной собрались агрессивно настроенные радикалы из партии «Национальный корпус» с краской, яйцами, камнями и даже с чем-то похожим на огнестрельное оружие.

Литвиненко решил покинуть помещение, но на выходе на него и его сопровождающих было совершено нападение.