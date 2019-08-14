https://static.news.ru/photo/0199302c-bebe-11e9-bbe4-fa163e074e61_660.jpg Нестор Шуфрич Фото: Нестор Шуфрич/vk.com

Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы», заявил, что не считает русский язык иностранным. По его мнению, парламентарии могут говорить на любом удобном для них языке.

Он отметил, что законодатели могут выступать не только на украинском, если об этом заранее предупреждён секретариат, который должен подготовить перевод.

Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно. А вопрос доведения этой информации другим депутатам на государственном языке должен быть обеспечен техническими службами секретариата Верховной рады, — подчеркнул он.

Политик добавил, что у партии существует принципиальная позиция, по которой все её члены говорят на русском. Таким образом они выражают протест ограничению на использование русского, венгерского, румынского и других языков, передаёт УНИАН .

Ранее News.ru писал, что руководитель партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что во время выступлений в Верховной раде будет использовать украинский язык, так как это требование закона.