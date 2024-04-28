Депутат ФРГ раскрыл, кто мешает расследованию взрывов на «Северных потоках» Депутат Котре: расследованию взрывов на «Северных потоках» мешают власти ФРГ

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Правительство Германии замалчивает информацию и препятствует расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил ТАСС депутат бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре. По его словам, следует приветствовать предложение Китая о проведении международного расследования диверсий на трубопроводах под руководством ООН. Политик подчеркнул: у него нет сомнений в том, что главными подозреваемыми являются США.

Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры. Так что, как и прежде, будет выступать против такого расследования на международном уровне, — заявил Котре.

Он подчеркнул, что своим поведение власти ФРГ еще раз показали: они работают против немецких интересов. Депутат также предположил, что Берлин не станет сотрудничать с Москвой в рамках возможного международного расследования на фоне собственной агрессивной риторики и санкционной политики. Власти признают, что наносят вред благосостоянию населения запретительными мерами, но даже ради этой цели не станут сотрудничать с Россией.

Китайская Народная Республика призывает начать международное расследование по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил 26 апреля во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан. Он также призвал страны активно взаимодействовать с Россией в совместном расследовании, чтобы установить истину.

Германия уже расследует диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», подорванных в 2022 году, заявили в МИД страны в ответ на инициативу Китая провести международное расследование под эгидой ООН.