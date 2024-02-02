Депутат бундестага согласился с критикой Путина о состоянии автопрома ФРГ Депутат бундестага Шмидт: в немецком автопроме дела обстоят очень плохо

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Немецкий автопром испытывает тяжелые времена из-за курса правительства ФРГ на зеленую энергетику, рассказал NEWS.ru депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Германия уничтожает свою автопромышленность. По словам парламентария, идея создавать электромобили пока не имеет больших перспектив.

В немецком автопроме дела обстоят очень плохо из-за ориентированного на зеленую повестку правительства. Стали активно продвигать идею электроавтомобилей, которая пока не имеет больших перспектив. Это популистская идея, потому что до сих пор не придуман такой аккумулятор, который бы заряжался за пару минут. А стоять часами и заряжать аккумулятор где-то на автобане, это удовольствие не для каждого, — заявил Шмидт.

Парламентарий добавил, что электромобили не снискали популярности в ФРГ, а положение местного автопрома заметно ухудшили антироссийские санкции.

Электроавтомобили массового применения здесь не нашли, даже несмотря на субсидии. Последний этот удар под дых получил автопром тем, что были введены санкции против России. Произошло удорожание энергоносителей, производство в Германии в целом для многих отраслей стало нерентабельно. Поэтому автопром находится у нас сейчас в глубоком кризисе, — сказал Шмидт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность. При этом он в шутку добавил, что немцам «надо как-то помочь».

До этого политолог Владимир Сергиенко заявил, что проблемы концерна Mercedes являются только началом системного энергетического кризиса в Европе. Таким образом он прокомментировал закрытие 80 салонов Mercedes-Benz на территории ФРГ и продажу штаб-квартиры в Штутгарте.