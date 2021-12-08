Дело против сайта «Миротворец» завели на Украине

Расследование в отношении базы «Миротворец» начала киберполиция Украины. Причиной расследования стало размещение в базе информации о детях. Об этом рассказывает издание «Общественное».

По информации издания, расследование началось после обращения к правоохранителям омбудсмена Людимлы Денисовой в ноябре текущего года. она потребовала убрать из списков сайта информацию о детях «с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооружённый конфликт». Согласно заявлению Денисовой, в базу данных была вненсена информация о ребёнке, живущем в Луганской области.

Правоохранители завели дело по статье «Нарушение неприкосновенности». Максимальное наказание по данной статье предусматривает арест сроком на полгода или ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Сайт <...> нарушает права не только этого ребенка, но и других, — отметила Денисова.

Полиция направила «Миротворцу» запрос о наличии в списках других несовершеннолетних.

В октябре 2021 года «Миротворец» внёс в базу данных информацию о 13-летней Фаине Савенковой, проживающей в Луганске. По мнению владельцев сайта, девочка «участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Сама Савенкова направила жалобу по этому поводу на имя генерального секретаря ООН. В международную организацию письмо девочки доставил российский постпред Василий Небензя. Он сам назвал подобную ситуацию «недопустимой».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он публикует личные данные граждан, которых авторв считают причастными к конфликту в Добассе и «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».