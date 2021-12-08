Дело против сайта «Миротворец» завели на Украине

Расследование в отношении базы «Миротворец» начала киберполиция Украины. Причиной расследования стало размещение в базе информации о детях. Об этом рассказывает издание «Общественное».
По информации издания, расследование
Правоохранители завели дело по статье «Нарушение неприкосновенности». Максимальное наказание по данной статье предусматривает арест сроком на полгода или ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
Сайт <...> нарушает права не только этого ребенка, но и других, — отметила Денисова.
Полиция направила «Миротворцу» запрос о наличии в списках других несовершеннолетних.
В октябре 2021 года «Миротворец» внёс в базу данных информацию о 13-летней Фаине Савенковой, проживающей в Луганске. По мнению владельцев сайта, девочка «участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.
Сама Савенкова направила жалобу по этому поводу на имя генерального секретаря ООН. В международную организацию письмо девочки доставил российский постпред Василий Небензя. Он сам назвал подобную ситуацию «недопустимой».
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он публикует личные данные граждан, которых авторв считают причастными к конфликту в Добассе и «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».