«Дело не в коррупции»: эксперт о смысле санкций Еврокомиссии против Венгрии Политолог назвал угрозы ЕС сократить финансирование Венгрии борьбой с излишней самостоятельностью

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Здание венгерского парламента на закате, Будапешт, Венгрия

Политолог Сергей Марков заявил NEWS.ru, что угрозы Еврокомиссии сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу коррупции, являются попыткой заставить Будапешт изменить политику в пользу Евросоюза, а не население. Он добавил, что коррупция тут совсем ни при чем.

Дело в том, что (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан проводит политику исключительно в фарватере национальных интересов Венгрии, да еще и неким образом положительно относится к России. Поэтому-то европейская бюрократия достаточно давно с ним и борется. Так, что это очередной удар европейской бюрократии по венграм, целью которых является «мечта» о приходе в этих странах политиков, которые будут ориентированны не на население своих стран, а на Еврокомиссию, — сообщил Марков.

Он добавил, что такой же политики Еврокомиссия придерживаются и в отношении поляков.

Ранее сегодня стало известно, что исполнительный орган Европейского Союза планирует рекомендовать сократить финансирование администрации Орбана из-за опасений по поводу широко распространенного взяточничества.