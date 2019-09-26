Фото: Darren Koch/airliners.net

Нидерланды, Россия и Австралия ведут переговоры по делу о крушении рейса MH17 на Украине. Даты трёхсторонней встречи пока нет, заявил глава нидерландского МИДа Стеф Блок.

Он отметил, что внешнеполитическое ведомство публично не говорит о переговорах, которые ведутся с Москвой и Канберрой о государственной ответственности. По словам министра, сейчас невозможно предсказать, когда будет желаемый Нидерландами результат, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) сотрудничает со следователями из Нидерландов по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing MH17. При этом спецслужбе неизвестно о переквалифицировании в подозреваемого Владимира Цемаха.

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