https://static.news.ru/photo/6383bb02-e076-11e9-80a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darren Koch/airliners.net

Нидерланды, Россия и Австралия ведут переговоры по делу о крушении рейса MH17 на Украине. Даты трёхсторонней встречи пока нет, заявил глава нидерландского МИДа Стеф Блок.

Он отметил, что внешнеполитическое ведомство публично не говорит о переговорах, которые ведутся с Москвой и Канберрой о государственной ответственности. По словам министра, сейчас невозможно предсказать, когда будет желаемый Нидерландами результат, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) сотрудничает со следователями из Нидерландов по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing MH17. При этом спецслужбе неизвестно о переквалифицировании в подозреваемого Владимира Цемаха.