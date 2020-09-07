Дания вводит новые ограничения из-за вспышки коронавируса

Власти Дании ввели новые ограничительные меры после резкого роста числа заражённых коронавирусом. Новые меры коснутся 18 муниципалитетов, в том числе столицы — Копенгагена.
Новые правила предусматривают закрытие всех кафе и баров в полночь,
В течение последней недели на территории страны зафиксировали больше тысячи новых случаев: это самый большой показатель за последние месяцы. Всего в Дании COVID-19 заразились 18 113 человек, 628 из них погибли.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Он призвал людей заранее готовиться к новой.
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