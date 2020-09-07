Дания вводит новые ограничения из-за вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/1c60de64-f12b-11ea-a7dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francis Dean via www.imago-image/Global Look Press

Власти Дании ввели новые ограничительные меры после резкого роста числа заражённых коронавирусом. Новые меры коснутся 18 муниципалитетов, в том числе столицы — Копенгагена.

Новые правила предусматривают закрытие всех кафе и баров в полночь, передаёт The Guardian. Кроме того, на публичных мероприятиях теперь могут одновременно присутствовать только 50 человек, что в два раза ниже, чем разрешалось до введения дополнительных ограничений.

В течение последней недели на территории страны зафиксировали больше тысячи новых случаев: это самый большой показатель за последние месяцы. Всего в Дании COVID-19 заразились 18 113 человек, 628 из них погибли.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Он призвал людей заранее готовиться к новой.