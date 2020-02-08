Во Франции зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCOV.
Об этом сообщила министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен. По её словам, о первом из этих случаев стало известно вечером 7 февраля — госпитализирован гражданин Великобритании, недавно вернувшийся из Сингапура.
Остальные четверо заболевших также являются его согражданами, имевшими с ним контакты после возвращения. Приехав во Францию, мужчина находился в коммуне Контамин-Монжуа. Сейчас все они находятся в больницах Леона, Сент-Этьена и Гренобля,
Никаких признаков, говорящих о тяжелом состоянии пациентов, нет, — сообщила министр.
Ранее NEWS.ru писал о том, что по данным Роспотребнадзора, в РФ не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV.
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