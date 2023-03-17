Число задержанных на митинге в Париже против реформы выросло до 217 человек BFMTV: полиция задержала на митинге в Париже против пенсионной реформы 217 человек

Фото: IMAGO/Global Look Press

Количество задержанных за участие в протестах против пенсионной реформы в центре Париже выросло до 217 человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры. Их обвиняют в погромах и поджогах во время стихийного митинга на площади Согласия.

Люди собрались возле здания национального собрания в Париже, после того как премьер-министр Элизабет Борн объявила о принятии закона с помощью статьи 49.3 конституции без одобрения депутатов. Вечером на акции начались столкновения протестующих с полицией, был применен слезоточивый газ, а позднее полиция использовала водометы для разгона манифестации.

Протестующие в свою очередь стали возводить баррикады и устраивать поджоги, сгорело несколько машин. Митинги прошли почти во всех крупных городах Франции. Профсоюз CFDT запланировал на 23 марта новую всеобщую манифестацию против закона о повышении пенсионного возраста.

Пенсионная реформа является одним из основных детищ президента Франции Эммануэля Макрона. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году с 62 до 64 лет. Повышение коснется всех французов, родившихся начиная с сентября 1961 года.

В минувшую субботу, 11 марта, во Франции прошла седьмая общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В МВД республики сообщили, что в демонстрациях по всей Франции участвовали порядка 368 тысяч человек. В Париже в ходе митинга против повышения пенсионного возраста полиция задержала 32 человека. Отмечается, что задержания происходили по разным причинам, в том числе за ношение оружия и применение насилия.