https://static.news.ru/photo/7cfe3a46-284a-11ea-abe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: fotisfitsilis/twitter.com

Полиция Черногории задержала членов Демократического фронта (ДФ) после распыления слезоточивого газа во время заседания парламента.

На опубликованной депутатом ДФ Мариной Йочич видео видно, как полицейские выводят её и её соратников из здания парламента и сажают в полицейские автобусы. Йочич удалось выйти в прямой эфир соцсети с мобильного телефона и показать происходящее подписчикам в режиме реального времени. Депутат уточнила, что задержаны 22 человека.

Как писал NEWS.ru ранее, едкий газ был распылён во время обсуждения принятия закона о свободе вероисповедания. Уточняется, что ЧП произошло после того, как правящая коалиция отдала голоса за вынесение обсуждаемого законопроекта на окончательное голосование в неизменном виде. Лидер оппозиции Андрия Мандич призвал прервать заседание и дать депутатам время на обсуждение всех предложений к законопроекту, но спикер Иван Брайович отказался, поле чего заседание было прервано из-за распыления газа.