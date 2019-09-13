Решение украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны стало одним из наиболее резонансных его шагов за прошедшие дни. Эксперты сходятся во мнении, что президент заинтересован не столько в формальном улучшении работы органа, состав которого будет обновлён, сколько в укреплении собственной власти и окончательном уничтожении подконтрольных его предшественнику Петру Порошенко структур.

Формальным поводом для увольнения членов ЦИК стал инцидент в 198-м одномандатном избирательном округе в Черкасской области на состоявшихся летом парламентских выборах. Изначально сообщалось, что голосование там выиграл самовыдвиженец Сергей Рудык. В конце августа Верховный суд Украины отменил протокол комиссии о результатах голосования в округе. Сделано это было по иску кандидата от пропрезидентской партии «Слуга народа». По словам депутата из фракции СН, заместителя главы комитета по вопросам организации государственной власти Алины Загоруйко, в общей сложности 28 решений ЦИК были отменены судами, что также вызывает сомнение в компетентности нынешнего состава органа.

Впрочем, эксперты связывают стремление распустить ЦИК с тем, что это одна из немногих структур, ещё контролируемых Петром Порошенко. Бывший украинский лидер уже отреагировал на решение Зеленского на своей странице в Facebook, отметив, что уже обсудил ситуацию с временно поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором.

Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами развития страны, — написал Порошенко. — <...> Во время президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и беспристрастность.

Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, в свою очередь, одобрил обновление комиссии, хотя подчеркнул , что речь идёт, конечно, о «тотальной зачистке» всего, связанного с прошлой властью. Но главное сейчас, считает бывший парламентарий, не допустить повторения пути Порошенко.

Там должны быть представлены все политические силы, которые находятся в парламенте, — отметил Олейник. — <...> Решение Зеленского распустить порошенковскую ЦИК правильное, но важно, чтобы он не пошёл по стопам предшественника, создавая ручную структуру.

ЦИК Украины cvk.gov.ua

Некоторые эксперты, однако, более критично оценивают инициативу Зеленского. Заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов, в частности, считает , что роспуск ЦИК свидетельствует о желании президента и его соратников из «Слуги народа» взять под контроль как можно больше полномочий.

Вероятно, готовятся досрочные местные выборы, и именно поэтому планируется роспуск Центральной избирательной комиссии. То есть создание ЦИК, состоящей из представителей партии «Слуга народа», — отмечает эксперт.

Сейчас под контролем СН уже и Верховная рада, и правительство. Для одобрения решения о роспуске ЦИК пропрезидентской фракции в парламенте понадобится поддержка оппозиции. Если же инициатива пройдёт, то последствия для Зеленского могут быть неоднозначными. С одной стороны, контроль над голосованием в преддверии местных выборов он получит. В то же время уже сейчас в его руках (или у стоящих за ним сил) слишком много рычагов влияния. И дальнейшее построение президентской вертикали власти может вызвать недовольство не только у оппозиции (которая открыто говорит об опасности диктатуры), но и у вполне пока ещё лояльных к Зеленскому людей.

Пока что на пользу украинскому президенту играет тот факт, что именно ему, по сути, удалось добиться долгожданного обмена заключёнными с Россией. Однако, как показывает украинская, да и общемировая практика, общественная «эйфория» от подобных успехов власти не длится вечно. И в случае если дальнейших позитивных подвижек не будет, Зеленскому припомнят не только удачи, но и промахи. И отвечать ему за них придётся единолично.