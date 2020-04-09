Чехия отказалась выдать России ответственного за снос памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/087d40bc-7af8-11ea-a4e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/Global Look Press

В Чехии возмутились решением российских властей привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, в частности, в Праге. Как заявил представитель чешского Минюста Владимир Ржепка, страна никого выдавать не будет.

Правовые нормы Чехии исключают возможность выдачи гражданина Чешской республики для уголовного обвинения или для отбывания наказания с лишением свободы в чужое государство, кроме государств Евросоюза, — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь не оставил этот вопрос без ответа и староста Праги-6 Коларж, который распорядился снести памятник маршалу Ивану Коневу. По его словам, неприемлемо, чтобы официальный представитель какого-либо государства «криминализировал свободное решение демократически избранного представительского органа» в Чешской республике.

Такое поведение мы не можем принять и оставить без ответа, — резюмировал он.

Ранее МИД Чехии объяснило отказ передать Москве памятник маршалу Коневу. По словам дипломатов, монумент планируют перенести в один из местных музеев. В МИД подчеркнули, что демонтаж памятника чешской стороной не считается «нарушением обязательств чешской стороны, проистекающих из договоров с Россией», писал NEWS.ru.