Чехия отберет бесплатные земельные участки у посольства России Чехия отменила советские указы о предоставлении бесплатной земли для посольства России

Фото: Игорь Шамшин/ТАСС

Посольство РФ. Чехия, Прага

Правительство Чехии отменило указы времен СССР, предоставляющие посольству России право на бесплатное пользование землей в Праге и других городах республики. Об этом сообщил в своем Twitter министр по делам Европы Мартин Дворжак. По его словам, на протяжении всего времени Россия имела возможность пользоваться значительными участками земли в Чехии, извлекая из этого прибыль и таким образом поддерживая специальную военную операцию на Украине.

Мы отменили решения правительства, принятые под дулами российских танков после оккупации нашей страны, — написал Дворжак, подразумевая ввод советских танков в Чехословакию в 1968 году.

В начале марта издание Seznam Zprávy сообщало, что правительство страны планирует брать плату с России за аренду более 40 участков, ранее предоставленных Москве в безвозмездное пользование постановлениями 1970–1986 годов. По словам депутата Ондржея Коларжа, значительная часть этих участков предназначалась для дипкорпуса, но при этом на них «ведется коммерческая деятельность, что противоречит Венской конвенции».

В настоящее время Россия использует порядка 50 зданий в Праге, в том числе посольство, резиденцию посла, консульство и Русский дом. Большинство из них расположены в районах Стршешовице и Бубенеч.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад вступает в эру стратегического соперничества с Россией и Китаем. По его мнению, демократические страны будут соперничать с правителями-автократами. Павел добавил, что страны, разделяющие западные ценности, должны сотрудничать, чтобы успешно противостоять Москве и Пекину.