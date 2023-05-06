В Чехии заявили об эре стратегического соперничества Запада с Россией и КНР Президент Чехии: Запад вступил в эру стратегического соперничества с Россией и Китаем

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Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад вступает в эру стратегического соперничества с Россией и Китаем. По его мнению, высказанному в лондонском Королевском колледже оборонных исследований, в котором он прежде обучался, демократические страны будут соперничать с правителями-автократами, сообщает ТАСС.

Запад вступает в эру стратегического соперничества между [сформировавшейся в его государствах] демократией с одной стороны и правителями-автократами — с другой стороны, — подчеркнул Павел.

Он назвал основными соперниками демократии Россию и КНР. Москва, по его мнению, участвует в агрессивной кампании против Украины, а Пекин через экономику «укрепляет свое влияние по всему миру».

Павел добавил, что страны, разделяющие западные ценности, должны сотрудничать, чтобы успешно противостоять России и Китаю. В качестве примера взаимодействия он назвал Индо-Тихоокеанский регион, где страны стремятся к равновесию в отношениях с Китаем.

Ранее Петр Павел после возвращения из поездки в Киев заявил, что главная проблема украинской армии заключается в нехватке снарядов, из-за чего западные танки фактически становятся складским товаром. По его словам, Запад поставляет Украине современную и эффективную технику, но с абсолютно минимальным количеством боеприпасов.