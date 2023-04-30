Президент Чехии назвал главную проблему ВСУ Президент Чехии заявил, что нехватка снарядов делает западные танки на Украине складским товаром

Фото: МО Украины

Главная проблема украинской армии заключается в нехватке снарядов, из-за чего западные танки фактически становятся складским товаром, заявил после возвращения из поездки в Киев президент Чехии Петр Павел. По его словам, Запад поставляет Украине современную и эффективную технику, но с абсолютно минимальным количеством боеприпасов, в связи с чем украинские военные могут развернуть машины только на несколько дней, а потом вынуждены их забрать, передает РИА Новости.

Техники, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в какой-то степени ограничивает ее возможности проведения успешного контрнаступления. <...> По сути, танки становятся складским товаром. И в этом нет особого смысла, — сказал чешский президент.

Ранее сообщалось, что контрнаступление войск Украины отложено из-за погоды, нехватки боеприпасов и утечки секретных документов Пентагона. По данным западных СМИ, многие украинцы опасаются, что если ВСУ не смогут вернуть себе значительную часть территорий, им придется вести переговоры с Россией с невыгодных позиций.

Командир одного из подразделений ВСУ, дислоцированных в районе Артемовска, отметил, что украинцы наблюдали «недавно мобилизованных» российских военных, которые, по его словам, «очень хорошо укрепляют свои позиции». Командир с позывным Метис заявил, что, несмотря на успех некоторых вылазок, его подразделение не готово к полномасштабному наступлению. Он признался, что больше всего его беспокоят противопехотные мины, которые ВСУ не могут обнаружить с помощью дронов.