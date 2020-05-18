Российские компании могут отстранить от участия в конкурсе на строительство дополнительных энергоблоков чешской АЭС «Дукованы». Это сообщение местных СМИ прозвучало в разгар скандала с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, поэтому решение чешских властей по поводу атомной электростанции может быть неслучайным. Однако, скорее всего, такой шаг связан с опасениями из-за возможного введения американских санкций.

О тайном решении чешских властей по поводу расширения АЭС «Дукованы» сообщило местное издание Denik N. По его информации, на заседании кабинета министров в конце апреля был одобрен документ, согласно которому российские и китайские компании могут быть отстранены от тендера на достройку новых энергоблоков АЭС «Дукованы».

Государство должно будет вступить в более тесные отношения со строителем, чем хотелось бы, — подчёркивает портал.

В Чехии считают, что проект достройки АЭС «Дукованы» и выбор подрядчика имеют большое политическое значение, а Россия и Китай якобы могут представлять угрозу национальной безопасности республики. При этом российские атомные компании в некоторых случаях предлагают более дешёвые продукты, чем у конкурентов, и готовы строить в кредит. Этот факт может объяснить необходимость исключения России из конкурса: по чисто экономическим показателям её предложения, весьма вероятно, опередили бы других, более «дружественных» Чехии подрядчиков.

Заявки на участие в тендере в 2018 году, помимо российского «Росатома», подали компании EDF из Франции, KHNP из Южной Кореи, China General Nuclear Power из Китая, Westinghouse из США, а также совместное французско-японское предприятие Atmea. Чешские власти пока официально не подтвердили, что собираются исключить из конкурса определённые фирмы.

В апреле между Чехией и Россией развернулся скандал по поводу демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в пражском районе Прага-6. Решение о сносе монумента было принято местными властями и одобрено мэром столицы. Руководство района пообещало передать памятник в музей истории XX века, однако Москва, возмущённая ситуацией, потребовала передать скульптуру российской стороне. В МИД РФ демонтаж расценили как нарушение договора Чехии и России о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, в котором отдельно прописан уход за военными мемориалами. Следственный комитет России завёл уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы.

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После этого в чешских СМИ появилась информация о том, что в страну якобы приехал русский шпион, вооружённый ядом, чтобы отравить ответственных за снос памятника. Три чешских муниципальных политика — староста Праги-6 Ондржей Коларж, столичный мэр Зденек Гржиб и староста района Прага-Ржепорыйе Павел Новотны в связи с опасениями за свою жизнь запросили себе полицейскую охрану.

Я такую реакцию на происходящее считаю чрезмерно резкой, — прокомментировал уголовное дело против чешских политиков президент республики Милош Земан. — Однако она вызвана глупостью, совершённой нашими малозначительными политиками. Если политик не имеет веса, то он пытается найти способ привлечь к себе внимание.

Между чешскими политиками действительно нет согласия по поводу курса отношений с Россией. Президент Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш в целом выступают за развитие связей с Востоком, так как отстаивают интересы крупного бизнеса. Оппозиционные политики в столице и крупных городах, напротив, призывают к дальнейшей интеграции с ЕС.

Не стоит забывать, что мэр Праги Зденек Гржиб — представитель «Пиратской партии» и известен своим вызывающим поведением. Так, в самом начале своего срока он ввязался в дипломатический скандал с Китаем из-за того, что пригласил на приём вместе с китайскими дипломатами и тайваньских, а потом отказал требованиям представителей КНР выгнать со встречи представителей Тайваня.

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При этом отношения Москвы и Праги замешаны отнюдь не на доброй исторической памяти, а на коммерческом интересе. Как и другие восточноевропейские экономики, Чехия сделала ставку на экспорт своей продукции, причём продукты питания занимали в этой стратегии не последнее место. Российский рынок был важен для Чехии, но после введения российского продуктового эмбарго на товары из Евросоюза, его значение начало снижаться. Милош Земан последовательно выступает за снятие европейских санкций с России, но, во-первых, за годы этой борьбы все заинтересованные в торговле с нашей страной поняли, что санкции — это надолго. Во-вторых, восточноевропейские экспортёры нашли новые рынки сбыта внутри ЕС.

Хотя информацию об исключении России из тендера на строительство энергоблоков АЭС хочется связать со сносом памятника Коневу, скорее всего, эти события имеют мало общего. В последние годы энергетическая политика всё более связана с геополитикой. Яркий пример — это санкции США, которые не позволили европейским компаниям достроить газопровод «Северный поток — 2». Возможно, Прага опасается, что нечто подобное может случиться и с их атомной электростанцией. Отсюда планы исключить из тендера не только российские компании, но и китайские, ведь они тоже могут стать жертвой американских ограничительных мер. Тем более, что США недавно представили новую энергетическую стратегию, предполагающую экспансию американского «мирного атома» за рубеж.