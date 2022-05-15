В Турции заявили, что не возражают по поводу расширения НАТО Чавушоглу: Турция поддерживает политику «открытых дверей» НАТО

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу / Фото MFA Russia/Global Look Press

Турция поддерживает политику «открытых дверей» НАТО и не возражает по поводу расширения Альянса, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на брифинге в Берлине. При этом он отметил, что Анкара выступает против присоединения стран, которые поддерживают террористов, сообщает ТАСС. Дипломат указал, что Турция заняла чёткую позицию по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО — эти страны должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями, а также отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию.

Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов, — сказал Чавушоглу.

Он заявил, что на встрече глав дипведомств НАТО довёл до партнёров обеспокоенность связями Финляндии и Швеции с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.

Ранее Ибрагим Калын — пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана — заявил, что Анкара не закрыла дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, страна хочет вести переговоры со странами Северной Европы, в частности, по вопросам национальной безопасности.

Руководство Турции критикует Швецию и Финляндию за их связи с Рабочей партии Курдистана. В частности, Эрдоган заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО было бы плохой идеей, потому что Скандинавские страны демонстрируют «гостеприимное отношение к террористам» и пускают их в парламент.